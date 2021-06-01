المجلس الرئاسي يُؤكد دعمه للسلطة القضائية

قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، حيث استقبلهما رئيس المجلس المستشار محمد الحافي، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة، وفق قوله.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جهته أكد المستشار الحافي دعم المجلس الأعلى للقضاء لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم.