المجلس الرئاسي يُؤكد ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بديوان المجلس في طرابلس، عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية ممثلين عن 31 حزباً سياسياً.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وحث ممثلو الأحزاب، المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية.

بدوره أكد المنفي على ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مجدداً دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.