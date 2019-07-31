المجلس العسكري السوداني: قواتنا باقية في اليمن إلى جانب السعودية والإمارات

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن قوات بلاده باقية في اليمن، مشيراً إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي.

حيث نفى البرهان من جهة أخرى ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن، قائلاً:

“الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع”.

هذا وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

وتأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.