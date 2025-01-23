«المجلس القومي للمرأة» يعقد اجتماعا لبحث تمكين المشاركة في الانتخابات

عقد، المجلس القومي للمرأة الليبية اجتماعًا هامًا بالمركز الإعلامي في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحضور عضو مجلس النّواب نعيمة دلف، وزير الدولة لشؤون المرأة د. حورية طرمال، رئيس الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، رئيس المجلس الأعلى لمشائخ ليبيا السنوسي البرعصي، رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية د. فوزية الشريف، لمناقشة دور المرأة في الانتخابات وسبل تمكينها وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية على كافة المستويات.

ومثل المفوضية ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقت كلمة ترحيبية نيابةً عن المفوضية، وأكدت في كلمتها “على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع الديمقراطي، مشددة على أهمية مشاركتها الفعالة في الانتخابات سواء كمرشحة أو ناخبة. كما أشارت إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة تتيح للنساء ذوات الإعاقة حقوقهن الكاملة في المشاركة السياسية دون عوائق”.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من الناشطات السياسيات، وخبراء من منظمات المجتمع المدني، حيث “تم استعراض العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المرأة، وخصوصًا في المناطق النائية، بهدف تعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية والوطنية”.

كما ناقش الحضور “التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية، والسبل الكفيلة بمعالجتها من خلال إصلاحات قانونية وتدابير داعمة تسهم في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة”.

وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون بين المفوضية والمجلس القومي للمرأة الليبية لتنفيذ خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة السياسية”.