المجلس النرويجي للتسامح يُدين «التصرفات المشينة» تجاه القرآن الكريم

أدان المجلس النرويجي للتسامح “التصرفات المشينة” تجاه القرآن الكريم من جانب بعض المتطرفين في هولندا والسويد والتي أعتبرها المجلس اعتداء سافر على حرية المعتقدات والأديان السماوية وأداة من أدوات التميز والكراهية.

وأشار المجلس في بيان اليوم السبت تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه العالم إلى التسامح والسلام ونبذ الكراهية والعنف إلا أنه من المؤسف بأن تقوم بعض الأنظمة في تلك الدول بحماية هذه الأفعال بحجة حرية الرأي والتعبير وتروج لها تحت هذا المسمى، في حين أنه حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان تعتبر مثل تلك الممارسات أداة من أدوات التميز والعنصرية، في حين أنها لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة عندما تتعرض هذه التصرفات لحرية الدين والمعتقد والتحقير بالأديان السماوية التي تمس الآخرين.

كما طالب المجلس النرويجي للتسامح حكومات تلك الدول التي تخرج فيها تلك الجماعات المتطرفة بإصدار تشريعات تُجرم تلك التصرفات المشينة التي تندرج تحت العنصرية وحظر ممارسات تلك الجماعات المتطرفة وفقا للقانون الدولي، مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل وإصدار موقف دولي وقانوني في هذا الشأن.