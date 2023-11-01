المجلس النرويجي للسلام يُدين قصف مخيم جباليا

أعلن المجلس النرويجي للتسامح والسلام عن إدانته بشدةٍ لـ“قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة”.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وصف المجلس القصف بأنه “مجزرة جديدة في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل”، ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتل الدمار”.

ويأتي ذلك عقب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وُصفت بأنها مروعة في مخيم جباليا راح ضحيتها نحو 400 مدني فلسطيني بين قتيل وجريح.

ووجهت الأمانة العامة للمجلس النرويجي للتسامح والسلام رسالته إلى دول العالم والمنظمات والجمعيات الحقوقية منوهة إلى أن القصف “يُعَدّ تصعيداً خطيراً في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوّض جهود الوساطة وخفض التصعيد، وينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار”.

وشدّد المجلس على أن هذه المجزرة هي الأكبر في القرن الواحد والعشرين، داعيا “المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان”، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط.

كما طالب المجلس النرويجي للتسامح والسلام المجتمع الدولي إلى “الوقوف بحزمٍ أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، ضرورة حماية المدنيين الأبرياء، واحتراماً للقانون الدولي الإنساني”.