المجموعة الإفريقية تدعو لتسريع الحل السياسي في ليبيا

دعت المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، “إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن، بهدف كسر الجمود الحالي في العملية السياسية وتيسير المفاوضات بين الأطراف الليبية”.

وشددت المجموعة، “على ضرورة تقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما رحبت المجموعة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حل أزمة المصرف المركزي الليبي”، مؤكدة أن “هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد”.

وقال نائب المندوب الدائم لموزمبيق لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة الوضع في ليبيا: “إن المجموعة الأفريقية أكدت على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاق المصرف المركزي”، مشيرا إلى أن ذلك “يعد أمرا أساسيا لضمان مستقبل اقتصادي وسياسي مستقر لليبيا”.

ودعت المجموعة “جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة إلى العمل سويا لتنفيذ هذا الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة تعيين مجلس محافظين جديد للمصرف المركزي، وتسريع الترتيبات المالية وإنشاء ميزانية وطنية موحدة”، كما شددت “على أهمية دور المصرف المركزي في حماية موارد ليبيا، ولا سيما احتياطيات النفط، وضمان توزيع هذه الثروة على جميع الليبيين بشكل عادل”.

وأكدت المجموعة الإفريقية “أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الليبية والدولية، وأن تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة سيساهم بشكل كبير في تسهيل هذا الجهد”.

هذا وتضم المجموعة، دول الجزائر وموزمبيق وسيراليون وغيانا.