المجموعة العربية تؤكّد الدور المحوري للشباب في تحقيق التنمية

في إطار رئاسة دولة ليبيا للمجموعة العربية خلال شهر أبريل الجاري، شاركت البعثة في منتدى الشباب السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وألقت كلمة باسم المجموعة العربية قدمها عصام محمد القفة، المنسق السياسي للبعثة الليبية في نيويورك.

وتضمنت الكلمة “ترحيب المجموعة بانعقاد المنتدى، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وكونهم قادة المستقبل”.

كما أشادت المجموعة “بالمناقشات التي شهدها المنتدى، والتي تناولت عددًا من المواضيع الهامة مثل الصحة العامة، ومشاركة الشباب في جهود التنمية والتوظيف، وحفظ الموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف رقم (17)”.

وأشارت المجموعة كذلك “إلى أهمية تمكين الشباب من خلال التعليم ونقل الخبرات التكنولوجية، بما يُعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المعاصرة”.

وأعربت المجموعة العربية عن “التزامها بالاستماع إلى مبادرات الشباب، إيمانًا منها بدورهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة”.