تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في إدارة العمليات بالمصرف، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام.

وحث عبدالغفار، مديري الإدارات والموظفين بالمصرف، على “ضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة”.

المحافظ المكلف يتفقد استئناف العمل بإدارة العمليات بالمركزي تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف السيد عبدالفتاح… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤