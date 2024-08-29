المحافظ المكلف يعقد اجتماعا مع مدراء الإدارات المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف السيد عبدالفتاح عبدالغفار، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر المصرف في طرابلس مع مدراء الإدارات والمكلفين بالمصرف،لمناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بسير العمل المصرفي.

وتناول الاجتماع تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات وتوفير السيولة النقدية وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تطرق اللقاء إلى أهمية متابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي.

وشدد السيد المحافظ المكلف خلال الاجتماع، على ضرورة رفع وتيرة العمل في كل إدارات المصرف وبكفاءة عالية، لإنجاز هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مجلس إدارة المصرف المركزي سيعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.

المحافظ المكلف يتابع مع مدراء الإدارات سير العمل في المصرف المركزي طرابلس | 29 أغسطس 2024 عقد محافظ مصرف ليبيا… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الخميس، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤