المحامي العام يقرر إيقاف عصابة تزوير أختام ووثائق رسمية

أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة عشر فرداً، انتظموا في تشكيل عصابي امْتَهنَ تزوير الوثائق الرسمية؛ وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وذكر مكتب النائب العام في منشور على فيسبوك، أن إجراءات التحقيق كشفت عن صنع الجناة أختام مماثلة لأختام الدولة، واستخدموها لتزوير أوراق رسمية لغرض التربُّح غير المشروع.

وجاء قرار التوقيف بعد نظر المحامي العام، بمكتب النائب العام، في تحريات مكتب مكافحة الإرهاب والأنشطة الهدامة – المنطقة الوسطى ـ حول نشاط أشخاص تعمَّدوا تزوير بيانات مستندات رسمية.

وبناء على المعطيات انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين، وإخطار مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمركز القانوني لثماني متهمين متوارين.

وتتعلق المستندات المزورة بحسب مكتب النائب العام، بعمل مصلحتيْ الضرائب والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وكذلك تقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية.