المحكمة العسكرية تصدر حكمها في قضية المقابر الجماعية بترهونة

أصدرت المحكمة العسكرية العليا، الثلاثاء، حكمها في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها البلاد وهي قضية “المقابر الجماعية في ترهونة” التي راحت ضحيتها الشقيقات حواء وريما وليلى هرودة.

وجاء الحكم بالإعدام بحق 16 متهما من بينهم أسامة المشفشف الحمدي، إسماعيل عمار شرود، وديع الصافي، وصبري عقاب.

كما صدر الحكم بالمؤبد على 6 متهمين آخرين منهم بسمة أبو الخريص الورشفاني وزينب الدوكالي الوكيل.

والقضية التي كشفت عن جرائم مروعة هزت الضمير الإنساني، شهدت تقديم أدلة دامغة وشهادات أفضت إلى هذا الحكم.