المحكمة المركزية الإسرائيلية تُلزم «نتنياهو» بحضور 3 جلسات أسبوعية

ألزم قضاة المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمثول أمام المحكمة لحضور ثلاث جلسات أسبوعية، وذلك في إطار تسريع سير المحاكمة التي تواجهه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة قررت بدء عقد أربع جلسات استماع أسبوعياً من الاثنين إلى الأربعاء، ابتداءً من الثاني من نوفمبر المقبل، حيث سيشارك نتنياهو شخصياً في ثلاث منها، بينما سيدلي شخص آخر بشهادته في الجلسة الرابعة.

وجاء هذا القرار بعد تأجيلات متكررة وإلغاءات عدة للجلسات السابقة، حيث سعت المحكمة إلى تعجيل الإجراءات في القضية التي تستمر منذ أكثر من خمس سنوات، مع بدء المحاكمة فعلياً في مايو 2020.

وكان نتنياهو قد قدم شهادته في ثلاث ملفات تتعلق بتهم تلقي الرشوة، الغش، الخداع، وخيانة الأمانة، وقد انتقلت النيابة إلى مرحلة الاستجواب المضاد خلال الجلسات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الجنائية بحق نتنياهو بدأت في ديسمبر 2016، وسط اتهامات بممارسة ضغوط غير قانونية وتحقيق مصالح شخصية، مما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مواجهة قانونية طويلة الأمد أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.

وفي ردود فعل متعلقة، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو، مؤكداً على ضرورة عدم التدخل في النظام القضائي لدولة مستقلة.

بن غفير يدعو لهدم قبر عز الدين القسام ويصفه بـ”رمز الإرهاب” في جلسة خاصة بالكنيست

أفادت تقارير عبرية بأن جهازا الشرطة والشاباك الإسرائيليين يعقدان جلسة اليوم مع يتسحاق كرويزر، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، لمناقشة مقترح نقل قبر الشيخ عز الدين القسام من مقبرته التاريخية في قرية الشيخ قرب حيفا.

يتسحاق كرويزر، النائب المتطرف عن حزب “القوة اليهودية”، يرى في نقل قبر عز الدين القسام “ورقة تفاوض” لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، أو لنقله إلى مقبرة مخصصة للمقاومين. وتأتي هذه الجلسة في إطار محاولات إسرائيلية متكررة تستهدف مقبرة “شهداء المقاومة”، التي تم تأسيسها في عهد الاحتلال البريطاني في القرن العشرين.

في ذات السياق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تصريح له خلال جلسة استماع بلجنة الداخلية بالكنيست، أنه أصدر أمرًا بهدم قبر عز الدين القسام، وأن الشرطة ستتولى تنفيذ الهدم وتأمينه، معتبراً أن “الإرهابيين لا يمكن أن يرتاحوا حتى في الموت”. وأشار إلى أن هدم القبر أصبح أكثر أهمية بعد أحداث 7 أكتوبر، وأن القانون يدعم هذا التوجه.

عز الدين القسام هو شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي والفلسطيني، ولد عام 1883 في بلدة جبلة السورية. كان عالمًا مسلمًا وداعية ومجاهدًا قاد حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين، وقتل عام 1935 في معركة مع القوات البريطانية قرب جنين. أثار موته اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، ويحمل الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام، اسمه تكريماً له.