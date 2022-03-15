المخابرات الأوكرانية تكشف عن تدريب موسكو لمرتزقة من ليبيا للقتال على أراضيها

أفاد مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكراني عن وجود معلومات تٌفيد بتدريب روسيا لمرتزقة من ليبيا للانخراط في الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأوضحت مديرية المخابرات الرئيسية أنّ موسكو تواصل تجنيد المرتزقة من سوريا وليبيا للمشاركة في حربها على أوكرانيا وأنّها تدفع للمرتزقة ما بين 300 دولار و600 دولار شهريا.

وأضافت مديرية المخابرات الرئيسية أنّ روسيا افتتحت 14 مركزًا لتجنيد المرتزقة في سوريا في مناطق سيطرة نظام السوري وهي «دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور» وأنّه بعد تدريب قصير، سيتم نقل المرتزقة إلى روسيا عبر قاعدة حميميم الجوية إلى قاعدة “Chkalovsky” الجوية في موسكو.