المخابرات العراقية تعتقل خليفة «البغدادي»

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز المخابرات أعلن، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، مشيرة إلى أنه الشخص المرشح لخلافة زعيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وجاء في بيان للجهاز أن ” الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش الإرهابي، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الارهابي ابو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه”.

وذكر البيان أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي داخل جهاز المخابرات العراقي الوطني.

يُشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش، اعترف في أكتوبر 2019، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”، سيحل محل البغدادي في قيادة التنظيم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، في أكتوبر 2019.