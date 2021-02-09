المخابرات المصرية: القاهرة تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، دعم القاهرة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا متمنيا لها التوفيق في إنجاز متطلبات المرحلة وتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.



جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمع اللواء عباس مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الذي يرأس الوفد الليبي لاجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في العاصمة القاهرة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث سبل إنجاح العملية السياسية وآلية دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي أسفر عن تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.