المدارس تتحول إلى «استوديوهات تيك توك».. ظاهرة تثير القلق في الجزائر!

شهدت بعض المؤسسات التعليمية في الجزائر ظاهرة جديدة وغير مألوفة، حيث تحولت بعض الفصول الدراسية إلى “استوديوهات بث مباشر” عبر تطبيق تيك توك، بعدما قام عدد من التلاميذ بتصوير أنفسهم أثناء الحصص الدراسية.

وانتشرت هذه المقاطع بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط التربوية وبين أولياء الأمور.

ووصف كثيرون هذه الظاهرة بأنها “تدهور خطير في هيبة المدرسة” و”انحراف سلوكي غير مسبوق” بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً. ودعا بعضهم إلى تشديد الرقابة على الهواتف المحمولة داخل المدارس وتحميل الأولياء مسؤولية متابعة أبنائهم.

من جانبه، أكد محمد بلعمري، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية، أن النظام الداخلي يمنع إدخال الهواتف إلى المؤسسات التربوية، لكنه أشار إلى تساهل بعض الإدارات وضغط الأولياء الذي ساهم في تفاقم الظاهرة. وأضاف أن الاستعمال المفرط للهواتف الذكية قد يكون بداية الانحراف.

وشدد بلعمري على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية صارمة للحفاظ على قدسية المدرسة، مؤكداً أن هناك حاجة لحملات توعية موازية لمكافحة السلوكيات السلبية التي تهدد البيئة التعليمية.