المدعي العام العسكري يأمر بالقبض على «حفتر»

أصدر المدعي العسكري العام التابع لحكومة الوفاق الوطني فتحي سعد، أمر قبض بحق قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.

جاء ذلك في رسالة لعضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، وجهها إلى:

إدارة الشرطة والسجون العسكرية.

إدارة الاستخبارات العسكرية.

جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

جهاز الأمن الداخلي.

جهاز المباحث الجنائية.

الإدارة العامة للأمن المركزي.

قوة العمليات الخاصة.

وأوضحت الرسالة تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، أن أمر القبض جاء بناءً على التحقيقات الجارية لدى مكتب المدعي العام العسكري بشأن واقعة قصف مطار معيتيقة بتاريخ الـ4 من أبريل الجاري، من قِبل سلاح الجو التابع لقوات حفتر.

كما أشارت الرسالة إلى القضية رقم (2019/35 م.م.ع) المتعلقة بالتحقيق الذي يُجرى بشأن واقعة قصف مدينة طرابلس (بلدية أبوسليم) بتاريخ الـ16 من أبريل الجاري، وما ترتب عليه من وفاة مواطنين في حي الانتصار وتدمير وحرق بعض المنازل السكنية لهم.

هذا وضم أمر القبض أيضًا بالإضافة إلى خليفة حفتر، آمر ما يُعرف بغرفة عمليات تحرير طرابلس عبد السلام الحاسي، والعميد طيار صقر الجروشي، وعدد من قيادات قوات حفتر.

يُشار أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قام خلال لقاءه في وقت سابق مع المدعي العام العسكري، بمراجعة الإجراءات القانونية التي بدأ النائب العام العسكري إعدادها وتتعلق بمذكرات القبض وإجراءات المسائلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض لها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.



كما اطلع رئيس المجلس الرئاسي على ما تم اتخاذه من تدابير لرصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان خلال هذا الاعتداء وإعداد ملفات متكاملة بذلك.