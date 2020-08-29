المدعي العام العسكري يسمح لـ«محمد هيثم» بالسفر لمرة واحدة

سمح مكتب المدعي العام العسكري لوكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، بالسفر خارج ليبيا لمرة واحدة عبر مطار معيتيقة.

جاء ذلك في خطاب مسرب وجهه مكتب المدعي العام العسكري إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأذن المدعي العام العسكري لمحمد هيثم بالسفر إلى دولة تركيا عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي ولمرة واحدة، على أن يعاد الحال إلى ما كان عليه.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس، في وقت سابق، أمراً بمنع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، وعدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري من السفر، واستلام جوازاتهم، وذلك على خلفية قضية تجاوزات وإهدار المال العام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تصدر وسم هاشتاغ #طرد_هيثم_وقرقاب قائمة الترند في ليبيا.

وأطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الوسم تعبيراً عن استيائهم لدور وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم وتقصير في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

#خليك_في_حوشك. #طرد_هيثم_وقرقاب

يتصدر التويتر في ليبيا بعد فضيحة إهمال أول مصاب بكورونا كان عابي علي اللجنه امتع الازمه خليك في حوشك تربح pic.twitter.com/Xwo2qo8XDY — Dr Ahmed Mas (@axmmas) March 29, 2020

كما طالب النشطاء من خلال الوسم بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب، متهمين إياه بالفساد.

لكل مسؤال في مجلس الرئاسي سيتم محاسبته يجب اقالة المتعوة محمد هيثم وفيصل قرقاب اكبر فساد في مجلس الرئاسي وتحويلهم الي محكمة ،، #طرد_هيثم_وقرقاب pic.twitter.com/v0XdAJE2Or — AbdulGhani Almakki 🇱🇾 (@AbdulGhaniLibya) March 28, 2020

#طرد_هيثم_وقرقاب واجب وطني .. إلى متى سيظل أشباه الرجال يتسلقون دماء الشهداء يافائز السراج وهل سيظل الأكفاء الذين تحدثت عنهم في صمت حتى يقضي علينا هذا الفيروس الذي خلقته فرنسا وتدعمه مصر والإمارات والسعودية .. لعنكم الله قائمين ونائمين @nbenotman pic.twitter.com/drwDMPqjSV — 𝐴𝑌𝑂𝑈𝐵 𝐴𝑍𝑍𝑊𝐼𝐴𝐾 (@Alzzwiak) March 28, 2020

يأتي ذلك في حين، طالب عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإقالة وزير الصحة احميد بن عمر ووكيله محمد هيثم، لتقصيرهم في مواجهة وباء ‎كورونا.

وأمهل بيان البلديات المجلس الرئاسي 48 ساعة لتنفيذ مطالبه، ومنها تسييل الميزانية ونقل الاختصاصات وإلا فإنهم سيوقفون كافة أشكال التعامل مع الرئاسي.

وفي وقت لاحق، ارتفع عدد البلديات المطالبة بإقالة وزير الصحة بحكومة الوفاق ووكيله وإجراء إصلاحات حكومية إلى 35 بلدية.

من جانبه اتهم عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، بعرقلة دفع مخصصات البلدية.

وقال بن عطية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “محمد هيثم وكيل وزارة الصحة.. أنت من تعرقل دفع مخصص لتاجوراء منذ 9 أشهر.. في حين دفعت لأكثر من بلدية مخصصها”.

وأضاف مخاطباً وكيل وزارة الصحة: “محمد هيثم انت مسئول عن حق الناس.. محمد هيثم أنت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع”.

وأشار عميد بلدية تاجوراء إلى أن الاتفاق على دفع المخصصات تم أمام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبحضور 55 عميد بلدية.

وتابع يقول: “محمد هيثم أنت مطالب بسداد المستحقات.. وشخصياً اعتبرك تعرقل الأمور وعمدا وقصدا وهذا يُحيل الموضوع بصفة شخصية بينك وبين أصحاب الحق.

واختتم عميد بلدية تاجوارء بالقول: “وأنا كعميد بلدية أبرئ ذمتي من أي التزام.. تفاهموا في بعضكم.. أوقفوا فساده”.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص مبلغ 500 مليون دينار ليبي (360.54 مليون دولار) ضمن خطة الطوارئ التي اتخذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.