المدني: استهداف «سيف الإسلام القذافي» لم يكن اعتداءً عابراً

أعلن إبراهيم المدني، أحد القيادات العسكرية في مدينة الزنتان، أنه سيصدر، الجمعة، بيانًا حول حادثة استهداف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا أن الواقعة “لم تكن اعتداءً عابرًا”.

وأوضح المدني، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اطلع عليه “عين ليبيا”، أن الهجوم جرى “بمقابل مادي”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الجهات المتورطة أو دوافع الحادثة.

وأضاف أن البيان المرتقب، الصادر من مدينة الزنتان، سيتضمن توضيحات حول ملابسات الواقعة والأطراف التي قال إنها تقف وراءها، في حين لم تصدر أي تأكيدات رسمية مستقلة حتى الآن بشأن طبيعة الحادثة أو تفاصيلها.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد ترقبًا محليًا واسعًا لمحتوى البيان وتأثيره على المشهد السياسي في ليبيا، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يُعد سيف الإسلام القذافي أحد أبرز المرشحين لها.