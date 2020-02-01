المدني: هيئة رياضة «الوفاق» تدعم «نادي النصر» الداعم لحفتر وتدفع ديونه

أفاد المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب” عبد المالك المدني، بأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري، أصدر تعليماته بشأن تسديد ديون فريق النصر بنغازي المتراكمة خارج البلاد.

يُشار أن رئيس نادي النصر الحالي هو القيادي السابق بعملية ما يُعرف بـ”الكرامة” والمتهم بارتكاب عدد من عمليات الاغتيال بمدينة بنغازي.

هذا وقام النادي في وقت سابق بإهداء بطولة الدوري إلى خليفة حفتر كمكافأة منهم على جرائمه، بحسب وصف المدني.

كما يُعتبر نجل حفتر الأكبر الصديق خليفة حفتر الداعم الاول والأخير لنادي النصر بنغازي.

يُذكر أن بشير القنطري استلم مهامّه بشكل رسمي، عام 2018، كرئيس لهيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني، بعد أقلّ من أسبوع من تسميته رئيسا جديدا للهيئة.

واستلم القنطري قيادة الهيئة في عملية تسليم واستلام مع الرئيس السابق زياد قريرة، الذي شغل الهيئة منذ 2016.

ويُعدّ القنطري من أبرز المحاضرين في كلية التربية البدنية جامعة طرابلس، كما ترأَّس مجلس الرياضة بطرابلس، في فترة النظام السابق.

ونادي النصر هو أحد أندية كرة القدم في ليبيا، تأسس سنة 1954م، وتم إشهاره رسمياً عام 1957، وعُرِف سابقاً باسم “نادي الطليعة” و”نادي اتحاد البركة”.