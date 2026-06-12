خطوة جديدة نحو الاحتراف.. المدينة يستعين بخبرة «مينانديز» الأوروبية

أعلن نادي المدينة تعاقده رسمياً مع الإسباني أليخاندرو مينانديز لتولي منصب المدير الرياضي للنادي، في خطوة تعكس طموحات الإدارة نحو بناء مشروع رياضي متكامل والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير مختلف جوانب العمل الفني والإداري.

ويملك مينانديز مسيرة مهنية ثرية داخل أروقة كرة القدم الإسبانية، حيث عمل مع أندية ومؤسسات كروية بارزة، من بينها ريال مدريد، سيلتا فيغو، سبورتينغ خيخون وراسينغ سانتاندير، مكتسباً خبرات واسعة في الإدارة الرياضية وتطوير المواهب وصناعة الفرق القادرة على المنافسة.

كما برز اسمه خلال تجربته الناجحة مع بوريرام يونايتد التايلاندي، حيث ساهم في تحقيق ثلاثية محلية تمثلت في الفوز بالدوري والكأس، إلى جانب قيادة النادي لبلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، في إنجاز يُعد من أبرز محطات مسيرته المهنية.

ويُعرف المدير الرياضي الإسباني بقدرته على اكتشاف وصقل المواهب الشابة، إذ ارتبط اسمه بتطوير عدد من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقاً من نجوم كرة القدم العالمية، على غرار ألفارو موراتا، ناتشو فيرنانديز، داني كارفاخال، ماركوس ألونسو ودييغو كوستا.

وتأمل جماهير المدينة أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من العمل الاحترافي داخل النادي، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز البنية الرياضية ورفع مستوى التنافسية، بما ينسجم مع تطلعات النادي في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

ويؤكد التعاقد مع أليخاندرو مينانديز رغبة نادي المدينة في الاستثمار في الكفاءات والخبرات الدولية، سعياً لبناء منظومة رياضية حديثة قادرة على صناعة النجاح والاستمرارية خلال السنوات القادمة.