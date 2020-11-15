المرأة الليبية تُطالب بتمثيل يبلغ 30% في المناصب القيادية

طالبت عدد من المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في بيان، بتمثيل حقيقي للمرأة بالمناصب القيادية لا يقل عن 30% وأن يكون مقعد أحد نائبي رئيس الحكومة للمرأة.

ودعت النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس إلي مراعة التمثيل الحقيقي للمرأة في المناصب القيادية أثناء تشكيل السلطة التنفيذية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة.

كما دعا البيان إلى احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، ومشاركتهن وانخراطهن الفعال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس جهود المرأة الليبية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي

إيمانا منّا بأهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدّولة على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين أبناء وبنات الوطن.

وحماية لمكتسبات المرأة الليبية وتكريسا لمشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية،

وتجاوبا وتطبيقا لقرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن الصادر بتاريخ 31 من تشرين الأول 2000 وقراره رقم (2467) حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات والصادر بتاريخ 23 أبريل 2019،

وتشديدا على ضرورة ادماج التوصيات التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بمشاركة واسعة للمرأة الليبية خلال أربع جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي،

نحن النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس بتاريخ 9-14 نوفمبر 2020م والموقعات أدناه نعلن تمسكنا بالثوابت والتوصيات التالية:

يُراعى في تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة. ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها. يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة. اعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال. تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعدّ سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية. وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة. اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.

كما نوصي أن يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.

آملين أن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار.

وفقنا الله وإياكم،

الموقعات: