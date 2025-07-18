المرأة الليبية لا تُنسى.. دعوة للعدالة في ذكراهما

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، بيانًا رسميًا، إحياءً لذكرى استشهاد عضوة المؤتمر الوطني عن مدينة درنة، فريحة البركاوي، التي اغتيلت غدرًا في 17 يوليو 2015، واختطاف عضوة مجلس النواب، سهام سيرقيوه، من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم.

وأكدت الوزيرة في بيانها أن هذا اليوم يمثل لحظة أليمة في تاريخ ليبيا، تُستذكر فيه تضحيات امرأتين من أبرز الأصوات النسائية التي دافعت عن الدولة المدنية وسيادة القانون، وواجهت بشجاعة محاولات إسكات الكلمة الحرة وتهميش دور المرأة في الشأن العام.

وقالت الطرمال: “نجدد اليوم العهد لذكراهما، ونؤكد أن نضال المرأة الليبية لن يتوقف، وأن المطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ستظل من أولوياتنا في وزارة الدولة لشؤون المرأة.”

واختُتم البيان بالدعاء بالرحمة لروح فريحة البركاوي، والتأكيد على أن قضية سهام سيرقيوه ستبقى حاضرة في ضمير الوطن، ولن تُطوى دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.