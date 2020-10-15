المراكز الأمريكية تستبعد تطعيم الأطفال بالمراحل الأولى من اللقاح «كورونا»

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، إن لقاحات “كورونا المستجد” قد لا يوصى بها للأطفال مع بداية ظهورها.

وقالت المراكز الأمريكية إن التجارب السريرية المبكرة لم تشمل حتى الآن سوى البالغين والبالغات غير الحوامل، مشيرة إلى احتمال حدوث تغيير في المجموعات التي يوصى بإعطاء اللقاح لها في المستقبل مع التوسع في التجارب السريرية لتشمل المزيد من الناس.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن شركة “فايزر” إنها ستسجل الأطفال، الذين يمكن انتقال الفيروس من خلالهم إلى المجموعات المعرضة للخطر الشديد، حتى سن 12 عاما في تجربتها الكبيرة في المرحلة المتأخرة على اللقاح، بينما تقول أسترازينيكا إن مجموعة فرعية من المرضى في تجربة كبيرة ستشمل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.

ومن المتوقع طرح اللقاحات على4 مراحل، لتصل أول الإمدادات للعاملين الصحيين على خطوط المواجهة الأمامية، حسبما أوصت لجنة خبراء مستقلة اختارها كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر.