المراكز الصحية تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبد الباسط سميو، أن غالبية المراكز الصحية المخولة بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا استأنفت نشاطها اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن سميو قوله، في تصريحات صحفية، إن المراكز التي باشرت حملة التطعيم واستأنفت عملها واستقبلت المستهدفين بالتطعيم وفق قوائم المُسجلين، وستكون التطعيمات فيها باللقاح الصيني المفرج عنه، لافتاً إلى أنه تم إعطاء اللقاح لمدة يومين قبل عيد الفطر المبارك، وسيستكمل إعطاء اللقاح الصيني للمستهدفين بالحملة.

وأضاف سميو أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينتظر وصول شحنة من اللقاح الإنجليزي “أسترازينيكا” تُقدر بحوالي 117 ألف جرعة، إلحاقا بالكمية المتبقية، مشيراً إلى أن الشحنات ستصل تباعاً خلال الفترة القادمة إلى ليبيا، وفقاً للجهات المختصة.