المراكز الطبية بالخمس تنفذ برنامج الصحة المدرسية للطلاب المستجدين

شرعت المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية الخمس، في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية، لطلاب المدارس المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي.

ويتضمن البرنامج إجراء كشف صحي للطلاب عن (الصحة العامة، والعيون، والأسنان)، فضلًا عن قياس الطول والوزن، ومنح اللقاح الرباعي.

وسيتم تقديم الخدمات الطبية التي يتضمنها برنامج الصحة المدرسية، داخل المراكز الصحية التالية: (العيادة المجمعة الحمروني، العيادة المجمعة ليبيا، العيادة المجمعة المقريف، العيادة المجمعة الشفاء، مجمع عيادات كعام، المركز الصحي غنيمة، المركز الصحي المرقب، المركز الصحي سيلين، المركز الصحي النقازة، المركز الصحي وافي، المركز الصحي الخمس المدينة، المركز الصحي حمود، المركز الصحي راس الحمام، المركز الصحي الوادي، المركز الصحي ام الرتم ، المركز الصحي اولاد نما بكعام).

وتكمن أهمية تلقي الطلاب اللقاحات الموصي بها حسب جدول التطعيمات الوطني، في رفع المناعة والوقاية من الأمراض المعدية.