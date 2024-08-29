المرتبات وفتح المقاصة.. أهم محاور اجتماع «غفار» بمديري المصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، اليوم الخميس، في مقر إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس، اجتماعا مع مديري المصارف العامة والخاصة ومَن ينوب عنهم، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف بأن الاجتماع ناقش ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة في المصارف لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.

وبحث المحافظ المكلف خلال الاجتماع، آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها.

وتطرق غفار إلى ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في شرق البلاد وغربها بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها في كل أنحاء البلاد.

هذا وحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، على العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية وتحسينها، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف.