المرزوقي: التشكيك بشرعية الوفاق هو تآمر على وحدة البلاد

أصدر الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي، بياناً، أدان فيه بشدة التهديد التي تصدر من عدة دول بالتدخل في الأراضي الليبية.

واستنكر المرزوقي التهديدات التي أطلقها الرئيس المصري منذ أيام ضد حكومة الوفاق في ليبيا، مع التلويح بالتدخل العسكري بعد هزائم عناصر خليفة حفتر.

وقال الرئيس التونسي الأسبق، إن التشكيك بشرعية الوفاق هو تآمر على وحدة البلاد، معتبراً: “أن تلك التهديدات تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي”.

وأشار بيان المرزوقي إلى أن “أي تشكيك في شرعية حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، ولدى الأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي والانخراط في المشاريع الاقليمية التي تريد استدامة الحرب في ليبيا وتعطيل المسار السياسي فيها واستغلال ثرواتها واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات التحرر في كامل المنطقة”.

ودعا رئيس تونس السابق في بيانه إلى “دعم صمود الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه في مساعيه للتصدي لمخططات التقسيم ولحماية سيادته الوطنية وبناء دولته المدنية الديمقراطية المستقرة تحت حكم دستور توافقي يستفتى عليه عموم الشعب الليبي”.