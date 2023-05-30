المرض القاتل.. تحذير جديد من «السندويتشات» الجاهزة

يعتاد الكثيرون على تناول السندويتشات الجاهزة المتوفرة في المقاهي، وذلك نظرا للوقت المحدود لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الشهية وطعمها اللذيذ.

وتحذر دراسات متعددة من اللحوم المستخدمة في هذه السندوتشات، مثل اللحوم المدخنة، وتربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان والخرف.

ووفقًا للعلماء، يتعلق الخطر الأكبر بوجود كميات كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، والتي تشمل اللحوم المعالجة والمدخنة والمحفوظة بأي طريقة أخرى.

ووجدت إحدى الدراسات أنّ مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400% من تلك الموجودة في اللحوم الطازجة، حيث يؤدي الصوديوم الزائد إلى زيادة ضغط الدم.

وزيادة ضغط الدم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة واحدة يوميًا من اللحوم التي تجهز خارج المنزل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42% وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19%.

هذه النتائج جاءت من مراجعة بحثية أجريت في عام 2010 بمشاركة الدكتور مظفريان ونُشرت في مجلة «Circulation»، بالإضافة إلى دراسات حديثة أظهرت نتائج مماثلة، بحسب إذاعة «مونتكارلو» الفرنسية.