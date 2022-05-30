المرض.. يفتك بالإعلامي الرياضي «محمد بالراس علي»

اتهم نجل المعلق الرياضي محمد بالراس علي الجهات المسؤولة في ليبيا بتجاهل حالة والده الطبية، وعدم الوفاء بوعودهم في تحمل كافة مصاريف العلاج.

وقال نجل بالراس علي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إنّ والده خرج من المستشفى بعد أن دخل العناية المشددة لمدة 4 ايام وهو ولايزال تحت الرعاية الطبية الفائقة الفائقه داخل المنزل.

وتابع أنّ والده يعاني من قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة وهو يحتاج إلي عملية على المرارة في اسرع وقت خارج ليبيا نظرا لعدم تحمل قلبه البنج وعدم وجود رعاية طبية جيدة داخل البلاد.

وأكّد أنّ والده لم يتلقى أي مساعدة من اي جهة في الدولة كما يدعي البعض وأن كامل علاجه ورعايته الطبية جرت مجهودات ذاتيه رغم كثرة الزيارات من شخصيات سياسية ورياضيه اخرها وزير الصحة

يشار إلى أن المعلق بالراس علي يعتبر من أشهر المعلقين الرياضيين في ليبيا، حيث كان يقدم برنامج ‘الأسبوع الرياضي، الذي كان يعرض كل يوم جمعة، بالإضافة إلى تأسيسه لمجلة الصدى الرياضي في بداية التسعينات، والتي كانت تصدر من البرازيل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجّه وزير الصحة بمتابعة الوضع الصحي للإعلامي الرياضي محمد بالراس علي، وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل.