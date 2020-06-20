المركزي الأوروبي «يُحذر» اقتصاد اتحاد أوروبا يشهد تراجعاً هائلاً

كشفت مصادر مسؤوله، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأن الاقتصاد الأوروبي يشهد “تراجعا” هائلا، ودعت الاتحاد للتحرك لقيادة الانتعاش.

وقالت كريستين لاغارد، في كلمة لها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة، إن “اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعا هائلا”.

وأضافت لاغارد قائله “أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب “انخفاض حاد” بنحو 13 بالمئة في الربع الثاني، وكررت توقعات البنك بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8.7 بالمئة في 2020، وحدوث انتعاش بنسبة 5.2 بالمئة في 2021″.

وأوضحت إن التأثيرات الكاملة لأسوأ تراجع اقتصادي للاتحاد الأوروبي لم تظهر بالكامل بعد في سوق العمل، وإن معدل البطالة بمنطقة اليورو قد يبلغ عشرة بالمئة.

وذكرت المصادر أن لاغارد دعت القادة للاتفاق على خطة للتعافي سريعا لقيادة الانتعاش الاقتصادي، مضيفة إن الأسواق المالية هادئة نسبيا بسبب التوقعات بأن التكتل سيتحرك ليظهر أن “الاتحاد الأوروبي عاد” للعمل.