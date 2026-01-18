المركزي: الإيرادات النفطية منذ بداية يناير 482 مليون دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية المحوّلة إلى المصرف منذ بداية يناير وحتى 18 يناير 2026 وصلت إلى 482 مليون دولار فقط.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر عن المصرف في العاصمة طرابلس الأحد، مؤكداً استمرار مراقبة تدفقات الموارد النفطية وشفافية التعاملات المالية المتعلقة بالقطاع الحيوي في البلاد.

ةيُشير خبر المصرف إلى أهمية العائدات النفطية في دعم الاقتصاد الليبي، حيث تمثل النفط المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، وتؤثر مباشرة على الميزانية العامة ومستوى الخدمات العامة واستقرار الدينار الليبي.

هذا ويمثل النفط أكثر من 90% من صادرات ليبيا وإيراداتها الحكومية، ما يجعل أي تقرير عن التدفقات المالية النفطية مؤشراً رئيسياً على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

ومنذ 2011، شهد قطاع النفط الليبي تقلبات كبيرة نتيجة التوترات السياسية والصراعات المسلحة بين الأطراف المختلفة، ما أثر على إنتاجه وتصديره بشكل مباشر.