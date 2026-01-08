المركزي: الإيرادات النفطية 155 مليون دولار مقابل خلال أسبوع

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى تاريخ 8 يناير 2026 بلغت نحو 155 مليون دولار أمريكي، في حين تجاوز إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها مليار دولار أمريكي.

وأوضح المصرف أنه يواصل، في إطار مسؤولياته الوطنية، توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق الليبي، وذلك بهدف دعم الاستقرار المالي للدولة وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي.

هذا ويعكس الفارق الكبير بين الإيرادات النفطية ومبيعات النقد الأجنبي حجم الضغط الواقع على السياسة النقدية في ليبيا، في ظل استمرار مصرف ليبيا المركزي في تمويل احتياجات السوق من العملات الأجنبية لضمان توفر السلع الأساسية والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.