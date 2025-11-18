المركزي: الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة خطوة وطنية لتعزيز التنمية

رحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واعتبره خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة أنحاء ليبيا.

وأكد المصرف دعمه الكامل لهذا الاتفاق، الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية.

ويأتي هذا الاتفاق ليؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وأشار المصرف إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة إستباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات محتملة سبق أن حذّر منها مجلس إدارة المصرف المركزي. كما ثمّن المصرف ما ورد في بنود الاتفاق، مؤكداً استعداده التام لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق التشريعات النافذة.

وجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.