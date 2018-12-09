مال وأعمال

المركزي البحريني يُطلق أداة إعادة شراء بين البنوك

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 ديسمبر 2018 - 01:27
حجم الخط
طباعة
إعادة الشراء بين البنوك تغطي الأوراق المالية الحكومية التقليدية[إنترنت]
قال مصرف البحرين المركزي، الأحد، إنه أطلق أداة إعادة شراء، سعياً لمساعدة البنوك المحلية على إدارة السيولة لديها.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن إداة إعادة الشراء بين البنوك تغطي الأوراق المالية الحكومية التقليدية المقومة بالدينار البحريني.

وتابع أن الخطوة تأتي في “إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي، وفي خطوة تهدف لتعزيز إدارة السيولة بالدينار البحريني لمصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين“.

وأضاف: “تسهم هذه الأداة في مساعدة مصارف التجزئة على الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة أقل، وذلك بضمان السندات الحكومية كما تمكن البنوك الموفرة للسيولة من استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل”

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

logo