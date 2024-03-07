المركزي الصيني يعزز احتياطاته من الذهب إلى 2257 طناً

عزز البنك المركزي الصيني احتياطاته من الذهب للشهر السادس عشر على التوالي في يناير الماضي، مواصلاً سلسلة المشتريات طويلة الأمد التي ساعدت في دعم صعود المعدن النفيس إلى مستوى قياسي.

وارتفع عدد السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بنحو 390 ألف أونصة تروي الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس. وبذلك يصل إجمالي الحيازات إلى 72.58 مليون أونصة تروي (2257 طناً تقريباً).

وسجلت أسعار الذهب الفورية مستوى قياسياً جديداً هذا الأسبوع مع تعزيز الأسواق لرهانها على خفض أسعار الفائدة الأميركية لاحقاً هذا العام. لكن عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية -وخاصة في الصين- شكلت أيضاً دافعاً أساسياً لصعود الأسعار.

على الصعيد المحلي، يُظهر المشترون الصينيون طلباً قوياً ومستمراً على الذهب -دون أن يعيقهم ارتفاع أسعاره- حيث تؤدي المخاوف من تعثر الانتعاش الاقتصادي في البلاد إلى زيادة التحوط بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.