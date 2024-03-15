المركزي الصيني يواصل ضخ سيولة في النظام المصرفي عبرعمليتين

ضخ البنك المركزي الصيني، الجمعة، 13 مليار يوان (1.83 مليار دولار أمريكي)، من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة وفيرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

كما تم ضخ إجمالي 387 مليار يوان في السوق من خلال عمليات تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، الذي سيستحق في غضون عام واحد بسعر فائدة 2.5 في المائة.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتم اعتماد أداة تسهيلات الإقراض متوسط الأجل في عام 2014 لمساعدة المصارف التجارية ومصارف أدوات السياسة النقدية على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي عبر استخدام الأوراق المالية كضمان.