المركزي العراقي يبيع 275 مليون دولار في مزاد الخميس

باع البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أكثر من 275 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وحسب بيانات المركزي، باع البنك في مزاد اليوم 275 مليوناً و66 ألفاً و650 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وبحسب المصدر، ذهبت معظم المبيعات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 253 مليوناً و556 ألفاً و650 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليوناً و510 آلاف دولار.