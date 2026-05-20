المركزي: تمديد «ساعات العمل» لضمان تلبية احتياجات المواطنين

أصدر مصرف ليبيا المركزي رسالة دورية رقم (إ ر م ن 544 / 2026)، بتاريخ 20 مايو 2026، موجّهة إلى المدراء العامين للمصارف والمصارف المتخصصة، تضمنت تعليمات تنظيمية جديدة تتعلق بساعات العمل وآليات توفير السيولة النقدية داخل الفروع.

وبحسب الرسالة الصادرة استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، قرر مصرف ليبيا المركزي تمديد ساعات الدوام الرسمي لفروع المصارف لتكون حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك ابتداءً من 20 مايو 2026 وحتى يوم الاثنين 25 مايو 2026.

كما شددت التعليمات على ضرورة زيادة عدد شبابيك الصرافين داخل الفروع، بما يتيح للزبائن فرصة كافية لسحب مخصصاتهم من العملة الأجنبية نقدًا، إضافة إلى توفير السيولة النقدية بالعملة المحلية، مع التأكيد على تغذية آلات السحب الذاتي بشكل مستمر في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات القطاع المصرفي لفترة ما قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية وانسيابية العمليات المصرفية دون تأخير.

وختم مصرف ليبيا المركزي رسالته بتقديم التهاني للعاملين في القطاع المصرفي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله بالخير واليمن والبركات.