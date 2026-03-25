المركزي: ضخ «ملياري ونصف دولار» لتغطية الطلبات المعلقة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، أنه اعتباراً من 1 أبريل 2026 سيتم ضخ مبلغ ملياري ونصف دولار لتسوية كافة الطلبات المعلقة من اعتمادات وحجوزات الأغراض الشخصية، بالإضافة إلى بيع وتغطية احتياجات المصارف.

وأكد المركزي، حسب قناة ليبيا الوطنية، أنه سيواصل منح موافقات جديدة للاعتمادات وحجوزات الأغراض الشخصية بشكل يومي وبوتيرة أسرع، بعد إجراء تحسينات تقنية في منظومته، وذلك نتيجة توقع ارتفاع إيرادات النفط لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل.

كما أوضح المصرف أنه يجري الاستعداد لتجهيز ضوابط وإجراءات لبيع الدولار نقداً، مع الإعلان عن التفاصيل لاحقاً بعد تحديد الكمية المراد طرحها للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز السيولة وتحسين الأداء المالي للمصارف، وضمان استقرار السوق النقدي في البلاد، مع مراعاة متطلبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.