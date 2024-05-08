المركزي يُسجل عجزا في استخدامات النقد الأجنبي

سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغ 7.5 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان الإيراد والإنفاق العام، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة بلغت 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.

وبحسب المركزي، فقد توزعت استخدمات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة.