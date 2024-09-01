المركزي: معالجة آثار أزمة السيولة تحتاج بعض الوقت!  

أكد مصرف ليبيا المركزي مواصلة العمل لمعالجة آثار أزمة السيولة المتراكمة من الفترات السابقة، وضمان وصولها إلى مستحقيها، والتي تتطلب بعض الوقت لحلها بشكل كامل.



وأضح المصرف في بيان على صفحته فيسبوك أن “هذه الجهود تأتي في إطار التزام المصرف المركزي بصرف مرتبات شهر أغسطس لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع التعليمات الصادرة لإدارة الإصدار بتوجيهات استكمال توزيع السيولة النقدية على كل المصارف التجارية”.



وشدد المصرف على أن “أولوياته الحالية تتركز في إنجاز استحقاقات المواطنين الأساسية” مضيفا أن “مجلس الإدارة سيباشر اختصاصاته مستقبلاً للنظر في المسائل الاستراتيجية، وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يتماشى مع تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد” .

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