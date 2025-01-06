المركزي: منصة حجز العملة الأجنبية ومنظومة الاعتمادات تعمل بكفاءة تامة

أعلن مصرف ليبيا المركزي بأن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد تعمل بكفاءة تامة، وأن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي امس واليوم 5 و 6 يناير 2025 قد بلغ 36 مليون دولار امريكي“.

ونوه المصرف على أن “ساعات الحجز بالمنصة من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:30 بعد الظهر”، وأكد المصرف أن “منظومة الاعتمادات المستندية ايضاً تعمل بوتيرة جيدة، وما قد تم بيعه للمصارف التجارية قد بلغ 169.3 مليون دولار امريكي خلال الأمس واليوم”.

وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن بدء تفعيل منظومة النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لعام 2025، وذلك في إطار جهود المصرف لتسهيل الحصول على العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، بما يتماشى مع تحسين الوضع المالي وتوفير السيولة النقدية.

وأوضح المصرف، في بيان له، أنه “سيتم تخصيص 4000 دولار أمريكي للفرد خلال العام 2025، مع إمكانية إضافة نفس المبلغ في نهاية العام، وذلك وفقا لما يتاح من إيرادات من النقد الأجنبي”.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم وتنمية السوق المالية المحلية، ومنح المواطنين الفرصة للحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية بشكل رسمي ومنظم.

كما أشار المصرف إلى أن هذا التوجه “يعكس التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية”.