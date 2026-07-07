المركزي والمجلس الرئاسي يبحثان استقرار سوق «النقد الأجنبي»

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، خلال لقائه في مكتبه صباح الثلاثاء مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مستجدات تنفيذ الاتفاق المالي الموحد، وسبل تعزيز الشفافية والحوكمة بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وناقش الجانبان أبرز الإجراءات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي لدعم الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين، حيث أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أهمية توحيد الإنفاق العام بصورةٍ عملية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، واتخاذ إجراءاتٍ فاعلة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وخفض سعر صرف العملات الأجنبية، بما يخفف من ارتفاع الأسعار ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا، ومتابعة تنفيذ الاتفاق المالي الموحد، بما يدعم الشفافية والحوكمة، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تنعكس بصورةٍ مباشرة على معيشة المواطنين.