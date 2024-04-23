المركزي والنقد الدولي يبحثان الاستعداد لمشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية

ناقش الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له، مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمدير التنفيذي لمكتب مجموعة الصندوق النقد الدولي بهادور بيجاني، وفريق خبراء صندوق النقد، الاستعداد لعقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية بداية شهر مايو 2024.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وتطرق الاجتماع لآخر مستجدات مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، واجراءات المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة واستقرار سعر الصرف، وجهود المصرف المركزي في تحقيق مزيداً من الإفصاح والشفافية، وبرامج الدعم الفني والتدريب.