المركزي وديوان المحاسبة يناقشان اعتماد «القوائم المالية» المتراكمة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار الرقابية والمالية بين المؤسستين.

وتناول الاجتماع استعراض ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بالأداء العام لمصرف ليبيا المركزي، ومناقشة أبرز المؤشرات والنتائج، إلى جانب بحث الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء وتحسين آليات العمل بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمصرف، ويعزز كفاءته المؤسسية وانضباطه المالي.

كما ناقش الطرفان ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اعتماد القوائم المالية للأعوام من 2017 إلى 2025، والوقوف على المتطلبات اللازمة لتسريع اعتمادها، وآليات تعزيز تعاون إدارات مصرف ليبيا المركزي في هذا الملف، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة في ختام الاجتماع أهمية العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة، ويضمن سلاسة الإجراءات، ويرفع مستوى الأداء المالي والمؤسسي، مع التأكيد على الثقة المتبادلة بين المؤسستين، والحرص على دعم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشفافية.