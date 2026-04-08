«المركزي وصندوق النقد» يختتمان جلسات تقييم الاقتصاد الوطني

اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، صباح الأربعاء 8 أبريل 2026 بالعاصمة التونسية، جلسات المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات “المادة الرابعة لعام 2026”، والتي استمرت لمدة 9 أيام متواصلة.

وشارك في الجلسات مدراء الإدارات المعنية بالمصرف، وكبار المسؤولين وممثلي وزارات المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الليبية للاستثمار، مصلحة الإحصاء والتعداد، ومدراء عامون من بعض المصارف التجارية.

وتناول الاجتماع الختامي استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، وإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية.

وتركزت المشاورات على أهداف رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من بينها تعزيز الاستقرار المالي، الحفاظ على الاستدامة المالية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، وضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير الحوكمة وتعزيز القطاع المصرفي وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وفي ختام المشاورات، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي لضمان أكبر قدر من الاستدامة المالية في ظل التحديات الراهنة، كما أثنت على تطور خدمات الدفع الإلكتروني، التوسع في الشمول المالي، تنظيم نشاط الصرافة، وتعزيز أدوات السياسة النقدية لدعم قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.