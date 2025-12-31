المركزي يؤكد انتظام بيع النقد الأجنبي مع تدفقات نفطية قوية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر ديسمبر وحتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بلغت نحو 1.127 مليار دولار، إضافة إلى 222 مليون دولار تمثل إيرادات أتاوات نفطية، ليصل إجمالي المبالغ الموردة إلى قرابة 1.3 مليار دولار.

وأكد المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وصدر البيان عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

تُعد الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للدخل العام في البلاد، وتمثل الركيزة الأساسية لتمويل الإنفاق الحكومي ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويأتي إعلان مصرف ليبيا المركزي في إطار سياسة الإفصاح الدوري عن التدفقات المالية المرتبطة بقطاع النفط، وسط مساعٍ رسمية لتعزيز الاستقرار النقدي وضبط سوق الصرف، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط مستمرة على المالية العامة.