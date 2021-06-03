المركزي يبحث أوجه التعاون مع المصارف الألمانية

استقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه في طرابلس، اليوم الخميس، أوليفر أوفيتشا سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا، بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا بحضور نائب السفير ومسئولة الشؤون السياسية بالسفارة.

وتناول اللقاء بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي،بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع المصارف الألمانية في العديد من المجالات المشتركة ومساهمة المصرف المركزي الألماني في دعم وتطوير القدرات البشرية لمصرف ليبيا المركزي.